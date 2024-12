Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 24 dicembre 2024, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Una Poltrona Per Due. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Una Poltrona Per Due – Il Film

“Una Poltrona per Due” è una commedia classica del 1983 diretta da John Landis. La storia ruota attorno a due uomini agli antipodi: Louis Winthorpe III, un broker di Wall Street ricco e raffinato, e Billy Ray Valentine, un truffatore di strada astuto e disinvolto.

Due ricchi fratelli, i Duke, decidono di scommettere su come la vita di un uomo cambierebbe se fosse improvvisamente privato di tutto e lasciato in balia della fortuna. Per questo motivo, organizzano uno scambio di identità tra Louis e Billy, manipolando le loro vite e mettendoli alla prova in situazioni comiche e surreali.

Cast/Attori Una Poltrona Per Due

Dan Aykroyd nel ruolo di Louis Winthorpe III: un uomo abituato al lusso che si ritrova a vivere per strada.

Eddie Murphy nel ruolo di Billy Ray Valentine: un truffatore che si ritrova a vivere la vita di un ricco broker.

Ralph Bellamy e Don Ameche nei ruoli dei fratelli Duke, i ricchi e cinici organizzatori della scommessa.

Jamie Lee Curtis nel ruolo di Ophelia, l’interesse amoroso di Louis.

