Stasera, giovedì 30 gennaio, a partire dalle 21.25, Geppi Cucciari tornerà su Rai3 con una nuova puntata di Splendida Cornice, uno show nel quale l’attrice e comica sarda sarà alle prese con le persone, le loro storie, le notizie della settimana e i suoi interpreti, piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso.

Ospiti puntata 30 gennaio

La puntata sarà piena di ospiti di rilievo, a cominciare da Serena Rossi, celebre per il suo ruolo di assistente sociale in “Mina Settembre” su Rai1, che si appresta a portare in tournée il suo primo spettacolo teatrale “SereNata a Napoli” a partire da marzo. Tra gli altri, ci sarà Claudio Santamaria, che fa parte del cast internazionale del film “Itaca – Il Ritorno”, e l’attrice Cristina Donadio.

Il gruppo degli ospiti include anche l’attore e cantautore Paolo Rossi, Eduardo Scarpetta, il filosofo Luciano Floridi, oltre ai musicisti Antonio Stragapede, noto per la sua maestria con chitarra e mandolino, e Seydou Dao, esperto percussionista di bonghi.

In collegamento da Napoli interverrà l’Istituto del Dramma Napoletano. Alla lampada di Splendida Cornice sarà presente il rinomato disegnatore e fumettista argentino José Muñoz. La serata si concluderà con le performance dal vivo del “Queer Tango” eseguito da Enrico Berni e Mattia Sala.

