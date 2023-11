Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, domenica 12 novembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Trama Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

“Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” è il terzo libro e il terzo film della serie di Harry Potter creata da J.K. Rowling. La trama segue le avventure del giovane mago Harry Potter durante il suo terzo anno a Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.

La storia inizia con Harry che scopre che un pericoloso fuggitivo di nome Sirius Black è in fuga e che si crede stia cercando di ucciderlo. Black, detenuto ad Azkaban, la prigione dei maghi, è noto per essere un seguace di Voldemort e un assassino. Harry è preoccupato perché crede che Black fosse coinvolto nella morte dei suoi genitori. Nel frattempo, Hogwarts è stato incaricato di fornire una maggiore sicurezza e i dementor, creature oscure che succhiano l’anima, sono stati posti come guardie.

Durante l’anno scolastico, Harry fa amicizia con un nuovo insegnante di Difesa contro le Arti Oscure, il professor Remus Lupin. Lupin diventa un mentore per Harry e gli insegna ad affrontare i suoi timori e a difendersi dai dementor. Nel frattempo, Harry scopre che Black in realtà è un mago innocente e che il suo vero obiettivo è il suo amico, il traditore Peter Pettigrew.

La trama si sviluppa con numerosi colpi di scena e rivelazioni e culmina in un epico scontro tra Harry, i suoi amici Ron Weasley e Hermione Granger, Black e Pettigrew. Alla fine, Pettigrew viene catturato e Black riacquista la sua libertà. Harry scopre anche la verità sul suo padrino: Black era un amico dei suoi genitori e doveva proteggerlo, non ucciderlo.

Cast Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Il cast principale del film include Daniel Radcliffe nel ruolo di Harry Potter, Rupert Grint come Ron Weasley, Emma Watson come Hermione Granger, Gary Oldman come Sirius Black, David Thewlis come Remus Lupin e Timothy Spall come Peter Pettigrew.

“Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” è una storia appassionante che esplora temi come l’amicizia, la lealtà e la scoperta della verità, e offre una visione più oscura e matura dell’universo magico di Harry Potter.