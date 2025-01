Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, giovedì 23 gennaio, a partire dalle 21.25, Geppi Cucciari tornerà su Rai3 con una nuova puntata di Splendida Cornice, uno show nel quale l’attrice e comica sarda sarà alle prese con le persone, le loro storie, le notizie della settimana e i suoi interpreti, piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso.

Ospiti puntata 23 gennaio

La puntata di “Splendida Cornice” su Rai3 del 23 gennaio 2025, condotta da Geppi Cucciari, avrà come ospiti:

Paola Cortellesi, reduce dal successo al Festival del Cinema di Roma con il film “C’è Ancora Domani” dove è sia regista che protagonista.

Emanuela Fanelli, che nel film interpreta l’amica Marisa.

Fiorella Mannoia, la cantante.

Danilo Rea, il pianista.

I Neri Per Caso, gruppo vocale.

Carla Signoris, attrice.

Rocco Tanica, musicista e comico.

Emma Dante, regista e attrice.

Noa, la cantante israeliana, in collegamento.

Paolo Bonolis, conduttore televisivo.

Stefano Fresi, attore.

Giovanni Storti, comico e attore.

Gaetano Curreri, cantante degli Stadio.

Lee Curreri, attore e musicista noto per “Saranno famosi”, in collegamento dagli Stati Uniti, insieme a Kaze, cantante e attrice, per la nuova sigla del programma.

Martina Arduino e Marco Agostino, ballerini del Teatro alla Scala, che si esibiranno in un passo a due.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram