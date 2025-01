Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 23 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Harry Potter e la camera dei segreti. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Harry Potter e la camera dei segreti – Trama

Harry Potter e la Camera dei Segreti è il secondo film della serie di Harry Potter, basato sul romanzo omonimo di J.K. Rowling. È stato diretto da Chris Columbus e distribuito nel 2002. Ecco la trama.

Harry Potter ritorna a Hogwarts per il suo secondo anno, ma la scuola è sconvolta da una serie di eventi misteriosi. Una misteriosa voce che solo Harry può sentire annuncia l’apertura della Camera dei Segreti, un luogo segreto creato dal fondatore di Hogwarts, Salazar Serpeverde, per purificare la scuola dagli studenti non maghi di sangue puro. Gli studenti iniziano a essere pietrificati, e tutto sembra condurre alla leggendaria camera e al suo abitante, il Basilisco. Harry, insieme ai suoi amici Ron Weasley e Hermione Granger, insieme all’aiuto di Gilderoy Allock, il nuovo insegnante di Difesa contro le Arti Oscure, e dell’elfo domestico Dobby, si avventurano per risolvere il mistero e fermare il mostro.

Harry Potter e la camera dei segreti – Cast

Daniel Radcliffe interpreta Harry Potter

Rupert Grint interpreta Ron Weasley

Emma Watson interpreta Hermione Granger

Kenneth Branagh interpreta Gilderoy Allock

Tom Felton interpreta Draco Malfoy

Jason Isaacs interpreta Lucius Malfoy

Alan Rickman interpreta Severus Piton

Maggie Smith interpreta Minerva McGranitt

Richard Harris interpreta Albus Silente

Robbie Coltrane interpreta Rubeus Hagrid

Fiona Shaw interpreta Petunia Dursley

Toby Jones interpreta voce di Dobby

Christian Coulson interpreta il giovane Tom Riddle

Julie Walters interpreta Molly Weasley

Mark Williams interpreta Arthur Weasley

Shirley Henderson interpreta Moaning Myrtle

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram