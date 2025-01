Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, giovedì 16 gennaio, a partire dalle 21.25, Geppi Cucciari tornerà su Rai3 con una nuova puntata di Splendida Cornice, uno show nel quale l’attrice e comica sarda sarà alle prese con le persone, le loro storie, le notizie della settimana e i suoi interpreti, piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso.

Ospiti puntata 16 gennaio

Gli ospiti di questa puntata saranno Valentina Lodovini, che vedremo prossimamente al cinema con “10 giorni con i suoi”, Lino Guanciale, tra i protagonisti della serie “Il Conte di Montecristo”, il musicista e compositore Paolo Jannacci, gli attori Germano Lanzoni e Yoon C. Joyce, e l’economista Carlo Cottarelli. Inoltre, saranno presenti Toni Servillo, Salvatore Ficarra e Valentino Picone, protagonisti del film “L’abbaglio”, insieme al regista Roberto Andò. Il regista Davide Livermore, il produttore Paolo Gep Cucco e il soprano Mariam Battistelli presenteranno “The Opera! Arie per un’eclissi”, in arrivo nelle sale cinematografiche.

Alla lampada di “Splendida Cornice” questa settimana c’è Matteo Arcari, il campione italiano delle Olimpiadi di Informatica.

La puntata includerà anche performance live con il cantante e musicista Alessio Caraturo e Luca Guadiano, accompagnati dal corpo di ballo del Teatro Sistina di Roma, che eseguiranno un pezzo dal musical “West Side Story”, attualmente in programmazione.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram