Questa sera, giovedì 16 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Harry Potter e la pietra filosofale. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Harry Potter e la pietra filosofale – Trama

Harry Potter e la Pietra Filosofale è il primo film della saga cinematografica basata sui romanzi di J.K. Rowling.

Harry Potter, un giovane orfano che vive con i suoi zii crudeli, scopre il giorno del suo undicesimo compleanno di essere un mago. Invitato alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, Harry incontra per la prima volta il mondo magico. Al castello, fa amicizia con Ron Weasley e Hermione Granger, mentre scopre di essere famoso tra i maghi per aver sconfitto il malvagio Lord Voldemort quando era solo un bambino.

Durante il suo primo anno a Hogwarts, Harry e i suoi amici si imbattono in una serie di misteri che li portano a scoprire la Pietra Filosofale, un oggetto che può trasformare qualsiasi metallo in oro e dare la vita eterna. L’avventura culmina nello scontro tra Harry e il ritorno di Voldemort, che cerca di ottenerne il potere.

Harry Potter e la pietra filosofale – Cast

Daniel Radcliffe è Harry Potter: il protagonista, un giovane mago che scopre le sue origini magiche.

Rupert Grint è Ron Weasley: il migliore amico di Harry, proveniente da una famiglia numerosa di maghi.

Emma Watson è Hermione Granger: la brillante e studiosa amica di Harry e Ron.

Richard Harris è Albus Silente: il saggio e potente preside di Hogwarts.

Maggie Smith è Minerva McGonagall: la severa ma leale professoressa di Trasfigurazione.

Robbie Coltrane è Rubeus Hagrid: il guardiacaccia di Hogwarts, un gigante dal cuore grande.

Alan Rickman è Severus Piton: il misterioso e severo maestro di Pozioni.

Tom Felton è Draco Malfoy: il rivale di Harry a scuola, figlio di una famiglia di maghi di pura razza.

Ian Hart è Quirinus Raptor: il professore di Difesa contro le Arti Oscure, con un segreto oscuro.

John Cleese è Nick-Quasi-Senza-Testa: il fantasma della casa di Grifondoro.

Richard Griffiths è Vernon Dursley: lo zio di Harry, che lo tratta malissimo.

Fiona Shaw è Petunia Dursley: la zia altrettanto sgradevole di Harry.

Harry Melling è Dudley Dursley: il cugino viziato di Harry.

