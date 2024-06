Sort Your Life Out – Ogni cosa al suo posto su Real Time

Seguici su Whatsapp - Telegram

Andrà in onda questa sera, venerdì 28 giugno 2024, il docureality Sort Your Life Out – Ogni cosa al suo posto. A condurre il programma è Stefania Orlando, celebre volto televisivo, che aiuterà persone comuni a liberarsi di tutte quelle cose che affollano casa: protagonista della prima puntata, della durata di circa 50 minuti, è una famiglia di Figino, un comune in provincia di Como.

Ad accompagnare la Orlando ci sarà un team di esperti composto da Mariapaola, che si occupa da quindici anni di selezionare personale domestico per le famiglie e di fare formazione per chi lavora nelle case, Elena, una professional organizer che è convinta che in casa e nella vita non ci si debba stressare per il disordine, e Rulof, noto youtuber che ha fatto del riciclo il suo stile di vita.

Sort Your Life Out in TV

L’appuntamento in TV con Sort Your Life Out e a partire dalle ore 21.30 di venerdì 28 giugno su Real Time, canale 31 del digitale terrestre.

Sort Your Life Out in streaming

Sort Your Life Out è visibile anche in streaming e disponibile su diverse piattaforme: oltre a essere presente su discovery+, è possibile vederlo anche su Apple TV+.