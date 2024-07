Sophie Cross Verità nascoste su Rai1, trama, cast e quante puntate sono

Seguici su Whatsapp - Telegram

Parte stasera la seconda stagione di Sophie Cross Verità nascoste, la fiction crime in onda da martedì 16 luglio 2024 su Rai1 in prima serata. Ma da quante puntate è composto Sophie Cross Verità nascoste? La seconda stagione della fiction è composta da tre episodi da un’ora e mezza l’uno, in onda martedì 16, 23 e 30 luglio.

Sophie Cross Verità nascoste, la trama

La serie tv “Sophie Cross – Verità nascoste” ruota attorno alla figura di Sophie, un’avvocata di successo che vede la sua vita stravolta dal rapimento del figlio di cinque anni, Arthur. Nonostante l’assenza di una richiesta di riscatto e il passare degli anni, Sophie non si rassegna e decide di intraprendere un percorso inaspettato: abbandona la carriera legale e si unisce alla polizia, proprio nell’unità guidata dal marito, il commissario Thomas.

Insieme, i due coniugi si dedicano anima e corpo alla ricerca del figlio scomparso, seguendo ogni pista e affrontando ostacoli sempre più complessi. La loro determinazione li porterà a scoprire verità sconvolgenti e a confrontarsi con un passato che nasconde segreti in grado di cambiare per sempre le loro vite.

Sophie Cross Verità nascoste – Cast

Alexia Barlier – Sophie

Thomas Jouannet – Thomas Leclercq

Martin Verso – piccolo Arthur

Cyril Lecomte – capitano Gabriel Deville

Mariama Gueye – tenente Amina Dequesne

Fred Bianconi – Maxime Lecomte

Oussama Kheddam – Fred

Wanja Mues – medico legale Alexander Brandt

Sophie Cross Verità nascoste – Dov’è stata girata

Tutte le riprese delle due stagioni sono state girate tra Francia e Belgio nella zona di Ostenda, Anversa, Bruges e Bruxelles.