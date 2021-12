Sissi, la serie tv di Canale 5: quante puntate sono?

Il mito di Sissi torna in tv: Canale 5, da martedì 28 dicembre 2021, propone una nuova trasposizione televisiva della celebre storia diventata famosa grazie ai film di Ernst Marischka che hanno visto protagonista Romy Schneider. La rete tedesca Rtl ha realizzato nel 2021 una nuova serie tv per raccontare alle nuove generazioni una storia diventata senza tempo.

Ma da quante puntate è composta la serie tv Sissi del 2021? In tutto, gli episodi della prima stagione sono sei, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Canale 5 li manderà in onda due per volta per tre settimane, il 28 dicembre ed il 4 ed 11 gennaio 2022. La serie, in Germania, è già stata rinnovata per una seconda stagione.

Sissi serie tv Canale 5, la trama

La storia, ambientata alla fine del XIX secolo, si concentra sulla storia d’amore tra Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach (Dominique Devenport) e l’Imperatore d’Austria Franz (Jannik Schümann). Una storia che nasce per caso e che vede Sissi affrontare una serie di inquietudini ed insicurezza che si porterà dietro per tutta la sua vita. Sullo sfondo, i tumulti dei ribelli a cui deve far fronte l’Imperatore ed i rigidi dettami di corte con cui si dovrà confrontare la protagonista.