Max Working – Lavori in corso è un programma televisivo in onda su Italia 1 a partire dal 15 luglio 2025, in prima serata, con Max Angioni come protagonista. Il format innovativo mescola la concretezza dei lavori manuali e professionali con l’ironia tipica dello stand-up comedian.

In ogni episodio, Max Angioni si cimenta in due mestieri diversi, affrontandoli con serietà come stagista o apprendista, ma con uno sguardo ironico e dissacrante. Le esperienze lavorative vengono poi raccontate e commentate sul palco del Teatro Civico Roberto De Silva di Rho, dove Max interagisce con i datori di lavoro, offrendo un resoconto divertente delle sue avventure.

Il programma, prodotto da Blu Yazmine, esplora le sfide e la bellezza di varie professioni, combinando comicità e riflessione sul mondo del lavoro.

Scaletta

Assistente/tuttofare presso il club sportivo Adriano Panatta Racquet Club

Mercante d’arte nel negozio di Roberta Tagliavini, Robertaebasta

Maggiordomo presso il resort Domina Coral Bay a Sharm el-Sheikh

Agente immobiliare nell’agenzia di Mariana d’Amico, con il supporto di Gianluca Torre

Aiuto cuoco al fianco dello chef Matteo Fronduti del ristorante Manna a Milano

Pescatore a bordo del peschereccio Aquila Pescatrice del Capitano Elia Orecchia, in partenza dal porto di Genova

Contadino nella Cascina Selva di Ozzero (Milano)

Artigiano in prova presso la bottega milanese Falegnameria Cavalleroni di Cesare e Marzia

Quante puntate

Il programma si articola in tre puntate, trasmesse il 15, 22 e 29 luglio 2025, presso il Teatro Civico Roberto De Silva di Rho. Ogni episodio vede Max Angioni impegnato in due mestieri diversi, con segmenti dedicati all’esperienza sul campo e al racconto comico sul palco, dove interagisce con i datori di lavoro per commentare le sue performance

