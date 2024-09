Simon Coleman, la serie TV su Rai 1: trama, trailer, cast e quante puntate sono

Seguici su Whatsapp - Telegram

Da mercoledì 4 settembre, a partire dalle ore 21.25, andrà in onda su Rai 1 la serie franco-belga del 2022 Simon Coleman. Prodotta in collaborazione tra France Télévisions e RTBF, in Francia e in Belgio ha avuto un discreto successo e adesso arriva in prima visione in Italia. Ambienta nel sud della Francia, con Aix-en-Provence e Marsiglia come principali location, il protagonista della serie è proprio Simon Coleman, agente di polizia parigino specializzato in missioni di infiltrazione. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Simon Coleman: quante puntate sono

Quante puntate sono Simon Coleman? La serie conta di sole 3 puntate, tutte della durata di circa 90 minuti. Inizialmente la produzione aveva realizzato un singolo episodio pilota: successivamente, considerato il seguito ottenuto, sono stati realizzati altri due episodi. In Italia, per il momento, verrà trasmesso solo il primo episodio.

Trama Simon Coleman

“Simon Coleman” è una serie televisiva franco-belga, che mescola elementi di poliziesco e commedia. La trama segue Simon Coleman, un abile e astuto poliziotto parigino, noto per il suo stile di vita libertino e il suo modo di fare spregiudicato. Coleman è specializzato in operazioni sotto copertura, dove la sua personalità e il suo carisma lo rendono un agente insostituibile.

La sua vita subisce un drastico cambiamento quando, in seguito a un tragico incidente, è costretto a lasciare Parigi per trasferirsi in una tranquilla cittadina di provincia per prendersi cura dei tre figli della sua defunta sorella Juliette. Qui, deve affrontare le sfide di un nuovo ruolo come figura paterna, oltre a continuare la sua attività di poliziotto in un contesto molto diverso da quello metropolitano.

La serie alterna momenti di azione e investigazione a situazioni più leggere e familiari, esplorando il contrasto tra la vita frenetica della grande città e la serenità della provincia

Simon Coleman serie TV in streaming

Sùbito dopo la messa in onda televisiva, sarà possibile vedere Simon Coleman in modalità on demand, cioè senza alcun vincolo d’orario. Le varie puntate, infatti, saranno rese disponibili gratuitamente su RaiPlay. Coloro che non hanno la possibilità di guardare la serie in TV, potranno farlo in diretta streaming sempre su RaiPlay, accedendo alla sezione Dirette. È necessario disporre di un account gratuito.

Cast Simon Coleman: attori

Jean-Michel Tinivelli è Simon Coleman, il protagonista;

Lilie Sussfeld è Violette Arnaud, nipote di Simon;

Romane Libert è Clara Arnaud, nipote di Simon;

Noam Kourdourli è Sam Arnaud, nipote di Simon;

Diane Robert è Victoria, zia dei tre bambini;

Alika Del Sol è il commissario Gaëlle Leclerc;

Raphaëlle Agogué è la Capitana Audrey Castillon;

Ted Étienne è il tenente Cyril Langlois, specializzato in informatica;

Lani Sogoyou è Inès Laurcie, medico legale;

Olivier Cabassut è il commissario Bardy, ex capo di Simon a Parigi;

Vanessa Guedj è Corinne, vicina di casa di Simon.

