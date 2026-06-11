Milano Film Fest 2026: Claudio Santamaria in PwC per una masterclass sul ruolo dell’attore

Milano, 11 giugno 2026 – In chiusura del Milano Film Fest 2026, Claudio Santamaria ha tenuto in PwC una masterclass dedicata al ruolo dell’attore. L’appuntamento è parte del programma della seconda edizione del festival che, dal 4 al 9 giugno, ha trasformato Milano in un palcoscenico diffuso dedicato a cinema, serie TV, musica e fotografia.

PwC Italia, che ha sostenuto Milano Film Fest 2026, ha ospitato l’incontro nell’ambito di “Serate d’Autore”, l’iniziativa interna di PwC per la Cultura nata per favorire il dialogo tra cultura, creatività e innovazione e per stimolare nuove chiavi di lettura del presente. La masterclass è stata riservata alle persone di PwC, a cui vengono dedicati con continuità occasioni di stimolo intellettuale e di dialogo.

Direttore artistico della manifestazione, Santamaria ha condiviso con il pubblico riflessioni, esperienze e aneddoti sul mestiere dell’attore, ripercorrendo alcune delle tappe più significative della propria carriera e offrendo uno sguardo diretto sulle sfide e le opportunità dell’industria cinematografica contemporanea. Un dialogo che ha esplorato l’evoluzione della narrazione audiovisiva e il modo in cui il cinema continua a ridefinire il proprio rapporto con il pubblico, in un contesto sempre più influenzato dall’ibridazione tra piattaforme, formati e tecnologie. Al centro, il cinema come spazio vivo, che oggi ha bisogno di rafforzare il proprio legame con le persone e con la città, trasformandosi in un’esperienza sempre più condivisa e partecipata.

“Per me il lavoro dell’attore nasce sempre dall’ascolto: di sé, del personaggio e soprattutto del pubblico. Il cinema cambia in fretta, cambiano i formati, le piattaforme, i modi di vedere le storie, ma alla fine quello che conta è la verità che riusciamo a portare in scena. Un festival come il Milano Film Fest prova proprio a tenere vivo questo dialogo, portando il cinema fuori dalle sale tradizionali, nei quartieri, nei luoghi di lavoro, in spazi come questa Torre. È lì che l’incontro con le persone diventa reale e che il nostro mestiere ritrova il suo senso, come esperienza condivisa e non solo come intrattenimento” ha raccontato Claudio Santamaria, Direttore artistico del Milano Film Fest.

“Per noi la cultura è parte integrante del nostro DNA. Iniziative come le Serate d’Autore nascono come momenti dedicati alle nostre persone e aiutano a generare una crescita umana ancor prima che professionale. L’incontro con Claudio Santamaria è stato occasione di condivisione di un’esperienza emozionante e intellettualmente stimolante, che diventa terreno fertile per nuovi rapporti, curiosità e apertura mentale” ha dichiarato Chiara Carotenuto, partner di PwC Italia, responsabile della comunicazione e del progetto PwC per la cultura.

La masterclass in Torre PwC ha rappresentato uno degli appuntamenti conclusivi del Milano Film Fest 2026, manifestazione che ha portato a Milano oltre 120 film, ospiti nazionali e internazionali, anteprime, incontri e momenti di approfondimento dedicati al mondo del cinema e dell’audiovisivo.

Con questa iniziativa, PwC conferma il proprio impegno nel sostenere progetti culturali e occasioni di dialogo sui temi dell’innovazione, della creatività e della trasformazione dei linguaggi contemporanei, mettendo al centro la crescita delle persone e la qualità delle relazioni.

Il Milano Film Fest è un progetto di Fondazione MFF e Comune di Milano.