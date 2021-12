Sissi, serie tv 2021, location: dov’è stata girata?

Una delle caratteristiche di Sissi, la nuova serie tv in onda su Canale 5 a partire da martedì 28 dicembre 2021, sono le suggestive location. Rtl, il canale tedesco che ha prodotto la serie che racconta la storia tra la Duchessa Elisabetta (Dominique Devenport) e l’Imperatore d’Austria Franz (Jannik Schümann), ha infatti scelto delle location che facessero al meglio da sfondo alla loro storia d’amore ed al periodo storico in cui è ambientata.

Ma dov’è stata girata la serie tv Sissi? Oltre che in Germania, il set della serie è stato allestito in Lettonia, Lituania, Estonia, Austria ed Ungheria. In particolare, la Filarmonica Nazionale Lituana e l’Università di Vilnius hanno ospitato le riprese della residenza degli Asburgo.

Vulnius e Riga hanno, inoltre, fatto da sfondo per le riprese ambientate nella Vienna Storica. Tra le altre location utilizzate va citata la residenza di Würzburg, ma anche l’Italia: le riprese sono state effettuate, infatti, anche in Piemonte.