Report stasera: anticipazioni puntata 9 giugno 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Domenica 9 giugno 2024, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di Report di questa sera si occuperà di diversi temi di attualità; vediamo quali.

In questa puntata di Report ci saranno le seguenti inchieste principali:

Sicurezza stradale: un’inchiesta speciale sul tema della sicurezza stradale, in un momento in cui il Senato sta per approvare un nuovo codice della strada. Verranno analizzate le contraddizioni del nuovo codice e mostrate alcune coraggiose politiche di mobilità che stanno facendo la differenza.

Campi Flegrei: un focus sulla situazione dei Campi Flegrei e sulle misure prese, ma non applicate, dai governi per prevenire una possibile catastrofe.

Bufale senzienti: un’inchiesta di Bernardo Iovene, con la collaborazione di Lidia Galeazzo e Greta Orsi, sulle condizioni degli allevamenti di bufale in provincia di Caserta, dove brucellosi e tubercolosi stanno decimando i capi.

Report in streaming

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.55 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.