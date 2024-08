Quello che tu non vedi, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, giovedì 22 agosto 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Quello che tu non vedi. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Quello che tu non vedi – Trama

Il film racconta la storia di Adam Petrazelli, un adolescente brillante e appassionato di cucina, che vede la sua vita stravolta dalla diagnosi di schizofrenia. Espulso dalla scuola a causa di un incidente scatenato dalla sua malattia, Adam cerca di nascondere la sua condizione per poter frequentare una nuova scuola e realizzare il suo sogno di diventare uno chef.

In questa nuova realtà, Adam incontra Maya, una ragazza intelligente e comprensiva che lo aiuta ad affrontare le sfide quotidiane e a credere in se stesso. Nonostante le voci che sente e le allucinazioni che lo tormentano, Adam cerca di mantenere una vita normale, stringendo nuove amicizie e cercando l’amore.

Quello che tu non vedi – Cast

Charlie Plummer: interpreta Adam Petrazelli, il protagonista affetto da schizofrenia.

Taylor Russell: interpreta Maya Arnez, la ragazza che diventa l’amica e l’amore di Adam.

Andy García: interpreta il padre di Adam, un uomo severo e preoccupato per il futuro del figlio.

AnnaSophia Robb: interpreta Sarah, un’amica di Adam che lo aiuta a inserirsi nella nuova scuola.

Beth Grant: interpreta la nonna di Adam, una figura materna e amorevole.

Molly Parker: interpreta la madre di Adam, una donna forte e determinata a trovare le migliori cure per suo figlio.

Walton Goggins: interpreta il dottor Albright, lo psichiatra di Adam.