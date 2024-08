La ricetta del delitto perfetto, film su Rai1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 21 agosto 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film La ricetta del delitto perfetto, un giallo con venature da commedia ambientato nel mondo della gastronomia a Lione. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La ricetta del delitto perfetto – Trama

La protagonista, Laure Grenadier (interpretata da Cécile Bois), è un’ex chef stellata che ha abbandonato le cucine per dedicarsi alla critica gastronomica online.

Quando una serie di omicidi colpisce i rinomati ristoratori della città, Laure si ritrova coinvolta nelle indagini condotte dal suo ex marito, il capitano di polizia Nicolas Garnier (interpretato da Charlie Dupont).

La donna, con la sua conoscenza del mondo culinario e la sua perspicacia, si troverà a collaborare con Nicolas per svelare l’identità del misterioso assassino, creando una dinamica interessante tra i due ex coniugi.

La ricetta del delitto perfetto – Cast

Cécile Bois: interpreta Laure Grenadier, l’ex chef stellata e food blogger.

Charlie Dupont: interpreta Nicolas Garnier, l’ex marito di Laure e capitano di polizia.

Victoria Eber: interpreta Amandine, la figlia di Laure e Nicolas.

Bernard Le Coq: interpreta Jerome, lo zio di Laure e proprietario di un noto ristorante.