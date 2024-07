Panda serie tv su Rai2, trama e quante puntate sono

Seguici su Whatsapp - Telegram

Prende il via stasera, lunedì 8 luglio 2024, su Rai2, la serie tv francese “Panda”, che animerà la prima serata con la storia di un detective decisamente fuori dagli schemi e totalmente estraneo alla violenza.

Ma da quante puntate è composta la serie tv Panda? In tutto, la serie tv ha sei episodi, ciascuno della durata di circa 50 minuti. La Rai li manderà in onda a due per volta per tre settimane di fila e sempre in prima serata su Rai2 (giorni 8-15-22). Il finale va quindi in onda il 22 luglio.

La serie è composta da solo 6 puntate da 50 minuti. Rai 2 le manda in onda al ritmo di due per volta, tre prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 22 luglio.

Panda – serie tv: la trama

Victor Pandaloni, protagonista della serie, è pacifista e vegano. Dopo un caso finito male, ha abbandonato la polizia per rifugiarsi nel Sud della Francia, in un angolo sperduto della Camargue, dove gestisce un chiosco sulla spiaggia.

Lì Victor, soprannominato Panda, conduce una vita semplice e tranquilla, senza cellulare e senza computer, insieme al figlio adottivo Roman (Mathis Bour). La sua pace però viene sconvolta quando scopre di non essere mai stato licenziato: è ancora un agente di polizia!

Costretto a tornare in servizio, Victor impone le sue condizioni: niente armi e mai prima delle 11 del mattino, perché ama dormire a lungo. Tra indagini e colpi di scena, Panda si ritrova a collaborare con la giovane agente Lola (Ophélia Kolb). Insieme, formeranno una coppia investigativa davvero singolare.