Non preoccuparti delle piccole cose, film su Rai2: trama, attori e cast

Questa sera, mercoledì 19 giugno 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Non preoccuparti delle piccole cose, un film-tv americano del 2021 diretto da Ellen S. Pressman e basato sulla vera storia di Kristine Carlson. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Non preoccuparti delle piccole cose – Trama

Kristine Carlson è co-autrice, insieme al marito Richard, di una serie di libri di self-help di grande successo dal titolo “Non preoccuparti delle piccole cose”. La loro vita scorre serena e felice, fino alla morte improvvisa di Richard che lascia Kristine vedova con due figli.

Abbattuta dal dolore e persa nel futuro incerto, Kristine si ritrova a dover affrontare da sola la gestione della loro attività e l’educazione dei figli. Ma grazie all’amore per la sua famiglia e all’insegnamento del marito, Kristine trova la forza di andare avanti, onorando la sua memoria e diventando a sua volta una fonte di ispirazione per gli altri.

Non preoccuparti delle piccole cose – Cast

Heather Locklear: Kristine Carlson

Jason MacDonald: Richard Carlson

Emily Rose: Jamie Carlson

Rob Moran: Tommy

Natasha Bure: Sarah

Phuong Kubacki: Kim

Jordan Burt: Chris

Bianca Lopez: Chloe

Ava Grace Cooper: Lily

Gail Cronauer: Donna

William Dennis Hurley: Dottor Carter

Tina Holmes: Infermiera