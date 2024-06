Spose in Affari su Real Time: orari, puntate e streaming

Seguici su Whatsapp - Telegram

Spose in Affari è un programma televisivo italiano in onda su Real Time, condotto da Lodovica Comello ed Enzo Miccio che è sbarcato in prima tv assoluta il 19 giugno 2024. Il format, prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery, ha come protagoniste dieci future spose pronte a contendersi, a suon di rilanci, tre abiti da sposa da sogno.

Come funziona il programma?

Le dieci spose partecipano ad un’asta speciale dove, con un budget limitato, possono aggiudicarsi uno dei tre abiti da sposa in palio. Ogni abito è unico e rappresenta lo stile di un famoso stilista. Le spose dovranno sfilare e convincere Miccio e Comello che quell’abito è perfetto per il loro giorno speciale.

Oltre all’aspetto estetico, le spose dovranno anche dimostrare di avere le idee chiare sul loro matrimonio e di saper gestire il budget a disposizione. Miccio e Comello saranno lì per aiutarle e consigliarle, ma la decisione finale su chi si aggiudicherà l’abito spetta solo alle future spose.

Spose in Affari è un programma divertente e appassionante che offre uno sguardo al mondo dei matrimoni e al sogno di ogni donna di indossare l’abito perfetto nel giorno delle sue nozze. Ma è anche un programma che celebra l’amicizia, la solidarietà e la forza delle donne che, insieme, affrontano una sfida speciale.

Spose in Affari: date e orari

Spose in Affari va in onda ogni mercoledì alle ore 21.40 circa su Real Time.

Spose in Affari in streaming

È possibile vedere Spose in Affari in streaming durante la messa in onda televisiva collegandosi al sito ufficiale di Real Time e selezionando l’opzione Live. Subito dopo la messa in onda, i singoli episodi saranno visibili anche qui su Discovery+.