Questa sera, lunedì 23 dicembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Mulan. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Mulan – Trama

Il film Mulan, ispirato alla leggenda cinese e versione con attori reali del vecchio cartoon, racconta la storia di una giovane donna coraggiosa e determinata che sfidando le convenzioni sociali si arruola nell’esercito imperiale al posto del padre malato.

Quando l’Impero della Cina viene minacciato da un invasore proveniente dal Nord, l’Imperatore decreta che un uomo per ogni famiglia debba arruolarsi nell’esercito. Hua Mulan, la figlia maggiore di un rispettato guerriero, decide di prendere il posto del padre, travestendosi da uomo e adottando il nome di Hua Jun.

Durante il suo percorso nell’esercito, Mulan dovrà affrontare numerose sfide e prove, dimostrando un coraggio e un’intelligenza fuori dal comune. Grazie alle sue abilità marziali e alla sua determinazione, diventerà presto un elemento fondamentale per l’esercito imperiale.

Mulan – Cast

Liu Yifei nel ruolo di Hua Mulan: l’attrice cinese interpreta la protagonista, una giovane donna forte e indipendente.

Donnie Yen nel ruolo del Comandante Tung: un esperto guerriero che diventa mentore di Mulan.

Jason Scott Lee nel ruolo di Böri Khan: il feroce leader degli invasori del Nord.

Jet Li nel ruolo dell’Imperatore: il sovrano della Cina che deve affrontare una grave minaccia.

Gong Li nel ruolo della Strega delle Montagne: una potente strega che aiuta gli invasori del Nord.

