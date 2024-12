Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 23 dicembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Il nome della rosa. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il nome della rosa – Trama

Il Nome della Rosa è un film cult del 1986 diretto da Jean-Jacques Annaud e tratto dall’omonimo romanzo di Umberto Eco. L’opera, ambientata in un’abbazia benedettina nel XIV secolo, è un intrigante giallo storico che mescola mistero, filosofia e teologia.

Un frate francescano, Guglielmo da Baskerville, interpretato da un carismatico Sean Connery, giunge in un’abbazia benedettina insieme al giovane novizio Adso da Melk, interpretato da Christian Slater. Qui, una serie di morti sospette sconvolge la comunità monastica. Baskerville, con la sua mente acuta e i suoi metodi investigativi, si trova a indagare su questi eventi, svelando un complotto che coinvolge segreti millenari, eresie e poteri occulti.

Mentre si addentrano nei labirinti della biblioteca dell’abbazia, uno dei più grandi depositi di sapere del Medioevo, i due protagonisti si imbattono in un’organizzazione segreta che nasconde un terribile segreto legato a un libro proibito, il secondo volume della Commedia di Aristotele, ritenuto pericoloso per la fede cristiana.

Il nome della rosa – Cast

Sean Connery nel ruolo di Guglielmo da Baskerville: Il frate francescano, un investigatore brillante e scettico.

Christian Slater nel ruolo di Adso da Melk: Il giovane novizio, ingenuo e affascinato dal mondo adulto.

F. Murray Abraham nel ruolo di Bernardo Gui: Un inquisitore spietato, determinato a eliminare ogni forma di eresia.

Feodor Chaliapin Jr. nel ruolo di Jorge da Burgos: Il bibliotecario cieco, custode di un terribile segreto.

Michael Lonsdale nel ruolo dell’Abate: Il superiore dell’abbazia, un uomo saggio e tormentato.

