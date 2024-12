Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 22 dicembre, Antonella Clerici ospita una “Cena di Natale” con i fiocchi, in diretta su Rai 1 il 23 dicembre alle 21.15. Prepariamoci a un mix esplosivo di musica, risate e tradizioni, con ospiti d’eccezione come Gianni Morandi e Stefano De Martino che si esibiranno in duetto.

E ancora, Alberto Angela ci trasporterà nella storia con un racconto affascinante sul presepe napoletano, mentre Francesca Fagnani dialogherà con il Cardinale Gambetti in occasione dell’apertura della Porta Santa. Non mancheranno le emozioni con Katia Follesa e i giovani talenti di “The Voice Kids”, la musica di Paola Iezzi e Nek, e le perle di saggezza di Alessandro Siani ed Enzo Miccio.

E poi Natale all’italiana, con un tocco stellato. Il 2025 sarà l’anno in cui la nostra cucina varcherà i confini nazionali, candidandosi all’UNESCO. E chi meglio di Massimo Bottura, genio creativo della gastronomia, può guidarci nella preparazione dei piatti tipici delle feste? Un’occasione unica per riscoprire i sapori della tradizione e celebrare l’eccellenza del made in Italy.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram