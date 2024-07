Mio Figlio, film su Canale 5: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, venerdì 19 luglio 2024, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film Mio Figlio, un toccante dramma turco che racconta la storia di Ali, un pescatore che dedica la sua vita interamente a suo figlio Efe. Efe, però, è un bambino speciale, con difficoltà di comunicazione e un modo di vedere il mondo diverso dagli altri. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Mio Figlio – Trama

La vita di Ali subisce una svolta drammatica dopo la tragica morte della moglie. Da quel momento, tutto il suo mondo ruota intorno a Efe. Ali prova in ogni modo a costruire un legame profondo con suo figlio, ma le difficoltà di comunicazione creano una barriera difficile da superare. Nonostante ciò, l’amore di Ali per Efe è incondizionato e lo spinge a fare qualsiasi cosa pur di vedere suo figlio felice.

Mio Figlio – Cast

Kıvanç Tatlıtuğ interpreta Ali, il padre amorevole e protettivo.

Alihan Türkdemir veste i panni di Efe, il bambino speciale con un cuore puro.

Büsra Develi interpreta Leyla, l’amore perduto di Ali e madre di Efe.