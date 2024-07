Miss Merkel – Morte al cimitero, film su Rai 2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, venerdì 19 luglio 2024, alle 21:20 su Raidue va in onda in prima visione il film Miss Merkel – Morte al cimitero, un film tv giallo del 2023 diretto da Christoph Schnee e tratto dai romanzi di David Safier. È il primo di due film tv che raccontano le vicende dell’ex cancelliera tedesca Angela Merkel in versione detective.. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Miss Merkel – Morte al cimitero – Trama

La tranquilla vita della pensionata Angela Merkel viene sconvolta dal ritrovamento del corpo del giardiniere del cimitero locale, seppellito a testa in giù. Inutile dire che il commissario Hannemann, incaricato delle indagini, si dimostra più interessato alle sue pause caffè che alla risoluzione del caso.

Nonostante l’età, Angela decide di prendere in mano la situazione e, affiancata dal suo fedele carlino Helmut e dal marito Achim, inizia a indagare. Ben presto, scopre che i principali sospettati appartengono a due famiglie di becchini in lotta tra loro, le quali nascondono un oscuro segreto.

Miss Merkel – Morte al cimitero – Cast

Katharina Thalbach: Angela Merkel

Thorsten Merten: Joachim Sauer

Tim Kalkhof: Mike

Sascha Nathan: Commissario Hannemann

Susanne Bredehöft: Dott.ssa Radzinski

Taneshia Abt: Marie Horstmann

Thomas Heinze: Philipp von Baugenwitz

Julia Jentsch: Elisabeth von Baugenwitz

Friedrich von Thun: Ludwig Fürst von Baugenwitz

Anna Schinz: Alexandra Gräfin von Baugenwitz

Inka Friedrich: Brigitte von Baugenwitz