Maledetta Primavera, film su Rai3: trama, attori e cast

Questa sera, martedì 10 settembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Maledetta Primavera. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Maledetta Primavera – Trama

“Maledetta Primavera” è una pellicola che racconta la storia di Nina, una ragazzina di 13 anni che, a causa dei continui litigi dei genitori, si ritrova a trasferirsi dalla Roma centrale alla periferia. Questo cambiamento radicale la mette a dura prova, ma l’incontro con Sirley, una coetanea vivace e anticonformista, le darà un nuovo punto di riferimento.

Il film esplora temi come l’adolescenza, la crescita, l’amicizia e il rapporto con la famiglia. Nina, nel suo percorso di scoperta, dovrà affrontare le difficoltà della nuova realtà, confrontarsi con le proprie emozioni e trovare la sua strada.

Maledetta Primavera – Cast

Micaela Ramazzotti nel ruolo di Laura: La madre di Nina, una donna alle prese con le difficoltà della vita quotidiana e con un matrimonio in crisi.

Giampaolo Morelli nel ruolo di Enzo: Il padre di Nina, un uomo burbero ma profondamente legato alla figlia.

Emma Fasano nel ruolo di Nina: La protagonista, una ragazzina di undici anni che si trova a dover affrontare un cambiamento importante nella sua vita.

Federico Ielapi nel ruolo di Lorenzo: Il fratello minore di Nina, un ragazzo impulsivo e ribelle.

Manon Bresch nel ruolo di Sirley: La nuova amica di Nina, una ragazza di origine guyanese con un sogno nel cuore.