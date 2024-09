I leoni di Sicilia, la serie TV su Rai 1: cast, trama e quante puntate sono

Seguici su Whatsapp - Telegram

Arriva in prima visione in chiaro, la serie I leoni di Sicilia. Basata sul romanzo omonimo di Stefania Auci, è stata realizzata nel 2023 e diretta da Paolo Genovese. A trasmetterla per la prima volta in TV è la Rai che, a partire dalle ore 21.30 di martedì 10 settembre, proporrà gli episodi in prima serata su Rai 1 (due episodi ogni martedì).

Incentrata sulla storia della famiglia Florio, una delle dinastie più influenti nella Sicilia del XIX secolo, la serie vanta un cast con importanti nomi del cinema italiano, come Michele Riondino e Miriam Leone. Qui di seguito potete trovare il cast completo de I leoni di Sicilia, oltre alla trama, il trailer e altre utili informazioni.

Trama I leoni di Sicilia

“I leoni di Sicilia” è una serie TV italiana che segue la crescita dei Florio, una famiglia di umili origini calabresi che, attraverso determinazione, ambizione e intraprendenza, riesce a costruire un impero economico.

Il racconto parte con i fratelli Paolo e Ignazio Florio, che nel 1799 si trasferiscono da Bagnara Calabra a Palermo, in cerca di fortuna. Qui iniziano una piccola attività commerciale, una spezieria, ma il vero protagonista della storia è Vincenzo Florio, il figlio di Paolo, che porta l’azienda familiare a nuovi livelli di successo. Vincenzo è un uomo visionario e determinato, capace di affrontare avversità e ostacoli in una Sicilia ancora legata alle vecchie tradizioni aristocratiche.

Oltre agli affari, la serie esplora le dinamiche familiari e personali dei Florio, tra cui le tensioni interne e le passioni, intrecciando la storia privata con quella dell’isola, sullo sfondo di eventi storici significativi come le guerre napoleoniche e l’unificazione d’Italia. L’ascesa della famiglia è parallela a quella della città di Palermo, trasformando i Florio in un simbolo di modernità e cambiamento.

La trama si focalizza sull’ambizione, il potere e il desiderio di riscatto sociale, ma anche sulle difficoltà e sui drammi personali che accompagnano la crescita del loro impero.

I leoni di Sicilia: quante puntate sono

La serie I leoni di Sicilia si compone attualmente di una singola stagione di 8 episodi. Ciascuna puntata ha una durata di circa 60 minuti.

I leoni di Sicilia: dove vederlo in TV e in streaming

Tutti gli episodi de I leoni di Sicilia sono visibili in streaming su Disney+, il celebre servizio in abbonamento di Disney. A partire da martedì 10 settembre 2024 la serie è stata trasmessa anche in chiaro su Rai 1 (con due episodi per serata) e disponibile anche su RaiPlay.

Cast I leoni di Sicilia

Paolo Florio ( Vinicio Marchioni ): è il capostipite della famiglia Florio.

): è il capostipite della famiglia Florio. Giuseppina Saffiotti ( Ester Pantano da giovane e Donatella Finocchiaro ): è la moglie di Paolo e la madre di Vincenzo.

da giovane e ): è la moglie di Paolo e la madre di Vincenzo. Ignazio Florio ( Paolo Briguglia ): è il fratello di Paolo Florio.

): è il fratello di Paolo Florio. Vincenzo Florio ( Michele Riondino ): è il figlio di Paolo, dal quale eredita gli affari.

): è il figlio di Paolo, dal quale eredita gli affari. Giulia Portalupi ( Miriam Leone ): è la moglie di Vincenzo.

): è la moglie di Vincenzo. Duchessa Spadafora ( Claudia Pandolfi ): è la Duchessa Spadafora.

): è la Duchessa Spadafora. Ignazio Florio (Eduardo Scarpetta): è l’unico figlio maschio di Vincenzo e Giulia.

Trailer I leoni di Sicilia