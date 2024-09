Lo Spaesato con da Teo Mammucari su Rai2: paesi, puntate e quanto dura

Seguici su Whatsapp - Telegram

Da lunedì 16 settembre parte dalla Campania il nuovo programma “Lo Spaesato” condotto da Teo Mammucari. Il format prevede che lo stand up comedian incontri gente e sperimenti le usanze di ogni piccolo paese in cui si avventura, per poi condensarli in uno show in teatro a fine puntata. Quanto dura Lo Spaesato? Lo show è strutturato in cinque puntate in programma ogni lunedì dal 16 settembre al 14 ottobre in prima serata su Rai2.

Prima Puntata Lo Spaesato – Dove

La trasmissione debutta lunedì 16 settembre con Agropoli (Salerno), comune alle porte del Parco Nazionale del Cilento.

Seconda Puntata Lo Spaesato – Dove

Lunedì 23 settembre sarà la volta di un piccolo borgo marchigiano, Ostra, sulle colline in provincia di Ancona.

Terza Puntata Lo Spaesato – Dove

Lunedì 30 settembre Teo tornerà nel suo Lazio e si recherà a Sonnino, in provincia di latina, celebre per il suo borgo medievale.

Quarta Puntata Lo Spaesato – Dove

Lunedì 7 ottobre sarà la volta di Acerenza (Potenza), paese in cui il comico ha vissuto diversi anni da bambino, trascorrendovi i primi anni della sua vita.

Quinta Puntata Lo Spaesato – Dove

L’ultima puntata del 14 ottobre vedrà Teo spostarsi nel Salenti, a Tricase (Lecce), tra il caratteristico porto dei pescatori e il centro storico celebre per i suoi magnifici fregi barocchi.