Parte stasera, martedì 19 novembre 2024, la fiction con protagonista Lunetta Savino, Libera, in prima serata su Rai1. Ma da quante puntate è composta Libera? La stagione è composta da otto episodi, divisi in quattro prime serate, in onda ogni martedì fino al 10 dicembre.

Libera, la trama

Trama prima puntata

Libera Orlando, una giudice rispettata, è anche una nonna affettuosa. Ma quando il passato torna a bussare alla sua porta, la sua vita viene sconvolta. Costretta a scegliere tra la legge e la giustizia personale, Libera si ritrova a vivere una doppia vita, nascondendo alla nipote Clara un segreto oscuro. Mentre indaga sulla morte della figlia, dovrà proteggere la ragazza dal pericolo e dall’ombra del passato.

Libera – Cast

Lunetta Savino è Libera Orlando, una giudice del Tribunale di Trieste che nasconde un passato turbolento. La sua vita professionale, segnata da un conflitto aperto con il Presidente della Sezione Penale, Aldo Ferrero (Roberto Citran), si intreccia con una storia personale complessa, legata a un ex detenuto, Pietro Zanon (Matteo Martari), che potrebbe nascondere dei segreti. L’attrazione per il collega Ettore Rizzo (Gioele Dix) aggiunge un ulteriore elemento di tensione alla sua vita.

Matteo Martari interpreta Pietro Zanon, un uomo dal passato oscuro, le cui tracce si incrociano con quelle di Libera. Il suo rapporto con la giudice è ambiguo e potrebbe riservare sorprese.

Gioele Dix è Ettore Rizzo, un collega di Libera che nutre un sentimento profondo per lei. La loro relazione professionale si trasforma in un’attrazione reciproca, ma il passato di Libera potrebbe mettere a rischio la loro storia.

Claudio Bigagli interpreta Davide, l’ex marito di Libera, un personaggio che potrebbe avere un ruolo chiave nel complicato passato della protagonista.

Roberto Citran è Aldo Ferrero, il Presidente della Sezione Penale, un antagonista spietato che ostacola Libera nel suo lavoro.

Monica Dugo interpreta Isabella, la sorella di Libera, un personaggio che potrebbe fornire ulteriori dettagli sulla storia familiare della protagonista.

Daisy Pieropan è Clara, la nipote di Libera, un personaggio che potrebbe rappresentare la parte più innocente e fragile della famiglia.

Libera – Dov’è stata girata

Le riprese effettuate da settembre al mese di dicembre 2023, si sono svolte principalmente a Trieste, con digressioni nelle limitrofe Monfalcone, Duino e Opicina. Durante la serie si distinguono bene il Tribunale della città giuliana, e alcune zone rinomate come piazza Unità d’Italia, le Rive, Palazzo Carciotti e lo yacht club Adriaco.

Libera – Trailer

