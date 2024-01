Top Gun: Maverick, film su Canale5: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, martedì 16 gennaio 2024, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film Top Gun: Maverick, seguito del famoso film anni 80 con Tom Cruise. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Top Gun: Maverick – Trama

Dopo più di trent’anni di servizio come uno dei migliori aviatori della Marina, Pete “Maverick” Mitchell è dove l’avremmo voluto: dovendo spingersi oltre i suoi limiti come un coraggioso collaudatore, spingendo a fondo i confini di ciò che è possibile.

Il tempo è passato e Maverick ha faticato ad accettare di non essere più il giovane pilota asso che era una volta. Ma quando viene chiamato ad addestrare un nuovo gruppo di reclute d’élite per una missione speciale che richiederebbe coraggio e sacrificio ancora più grandi, Maverick incontra il Tenente Bradley “Rooster” Bradshaw, il figlio del suo defunto compagno di volo Nick “Goose” Bradshaw.

Top Gun: Maverick – Cast attori

Il cast del film è composto da:

Tom Cruise: Pete “Maverick” Mitchell

Miles Teller: Bradley “Rooster” Bradshaw

Jennifer Connelly: Penny Benjamin

Val Kilmer: Thomas “Iceman” Kazansky

Jon Hamm: Beau “Cyclone” Simpson

Glen Powell: Jake “Hangman” Seresin

Lewis Pullman: Robert “Bob” Floyd

Charles Parnell: Solomon “Warlock” Bates

Ed Harris: Contrammiraglio Chester “Hammer” Cain