Da lunedì 11 novembre 2024, su Raiuno, riprende la serie tv L’Amica Geniale, quarta e ultima stagione della fiction diretta da Saverio Costanzo e da Alice Rohrwacher, tratta dalla tetralogia di Elena Ferrante, che qui si occupa appunto del quarto libro Storia della bambina perduta.

Ma da quante puntate è composto L’Amica Geniale 4? Mentre le precedenti stagioni erano formate da otto episodi qui si sale a dieci, sempre in onda due ala volta per cinque prime serate. L’ultima puntata, quindi, andrà in onda il 9 dicembre. Qui cast e dove è stata girato.

L’Amica Geniale 4, trama

Lila e Lenù, due anime indissolubilmente legate, ma profondamente diverse, hanno percorso strade radicalmente opposte pur mantenendo un filo invisibile che le unisce. Mentre Elena ha abbracciato il mondo della cultura, scalando le vette del successo letterario lontano dalla Napoli che le ha dato i natali, Lila è rimasta ancorata alle radici, trasformandosi in una figura carismatica e potente all’interno del rione.

Entrambe, però, portano dentro di sé le cicatrici del passato e le ferite di un’infanzia segnata dalla violenza e dalle ingiustizie. Il ritorno di Nino, un fantasma del passato che riaffiora nella vita di Elena, sconvolgerà gli equilibri precari che le due amiche hanno costruito, mettendo a nudo le loro fragilità e le loro ambivalenti emozioni.

Tutto questo ci porterà a un finale che non vi sveliamo, ma che chi ha letto i libri non può dimenticare con tutte le domande e le questioni irrisolte che si porta dietro.

