Va in onda stasera, sabato 25 gennaio 2025, in prima serata su Italia1, il film Kung Fu Panda 3. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Trama

Nel mondo degli spiriti, il malvagio Kai, un antico guerriero, riesce a sconfiggere e a prendere il chi del saggio Oogway, intendendo distruggere tutto ciò che Oogway ha creato nel mondo dei mortali. Nel frattempo, Po, il Guerriero Dragone, scopre che il suo padre biologico, Li Shan, è ancora vivo e lo porta in un villaggio segreto di panda dove insegna loro il kung fu per combattere Kai. Po deve imparare a dominare il chi per fermare Kai, affrontando non solo una minaccia esterna ma anche il suo percorso di crescita personale e la scoperta della sua identità.

Cast Kung Fu Panda 3 – Doppiatori

Jack Black è Po

Bryan Cranston è Li Shan, il padre biologico di Po

Dustin Hoffman è Maestro Shifu

Angelina Jolie è Tigre

Seth Rogen è Mantide

Lucy Liu è Vipera

Jackie Chan è Scimmia

David Cross è Gru

James Hong è Mr. Ping, il padre adottivo di Po

J.K. Simmons è Kai, l’antagonista

Kate Hudson è Mei Mei

Randall Duk Kim è Oogway

Doppiatori Italiani

Fabio Volo presta la voce a Po

Eros Pagni doppia Maestro Shifu

Francesca Fiorentini doppia Tigre

Dante Biagioni doppia Oogway

Oreste Baldini è la voce di Kai

Francesco Vairano doppia Mr. Ping

Luca Biagini doppia Li Shan

