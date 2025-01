Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Va in onda stasera, sabato 11 gennaio 2025, in prima serata su Italia1, Kung Fu Panda, film d’animazione uscito nel 2011, diretto da Jennifer Yuh Nelson. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Trama

Po, il panda che ha realizzato il suo sogno di diventare il Guerriero Dragone, vive ora la sua vita proteggendo la Valle della Pace insieme ai Cinque Cicloni: Tigre, Scimmia, Vipera, Gru e Mantide. Tuttavia, la loro tranquilla esistenza viene minacciata dall’arrivo di un nuovo nemico, il pavone Lord Shen, che ha intenzione di conquistare la Cina usando un’arma innovativa: il cannone. Per sconfiggere Shen, Po deve affrontare non solo questo pericoloso avversario, ma anche i fantasmi del suo passato, scoprendo le sue origini misteriose e sbloccando la forza interiore necessaria per prevalere.

Cast Kung Fu Panda – Doppiatori

Voce di Po: Jack Black (doppiatore originale), Fabio Volo (doppiatore italiano).

Voce di Shifu: Dustin Hoffman (doppiatore originale), Eros Pagni (doppiatore italiano).

Voce di Lord Shen: Gary Oldman (doppiatore originale), Massimo Lodolo (doppiatore italiano).

Voce di Tigre: Angelina Jolie (doppiatrice originale), Francesca Fiorentini (doppiatrice italiana).

Voce di Scimmia: Jackie Chan (doppiatore originale), Angelo Maggi (doppiatore italiano).

Voce di Vipera: Lucy Liu (doppiatrice originale), Tiziana Avarista (doppiatrice italiana).

Voce di Gru: David Cross (doppiatore originale), Danilo De Girolamo (doppiatore italiano).

Voce di Mantide: Seth Rogen (doppiatore originale), Simone Mori (doppiatore italiano).

Voce del Maestro Croc: Jean-Claude Van Damme (doppiatore originale), Franco Mannella (doppiatore italiano).

Voce del Maestro Rino Tuonante: Victor Garber (doppiatore originale), Roberto Draghetti (doppiatore italiano).

Voce del Maestro Bue Infuriato: Dennis Haysbert (doppiatore originale), Francesco Pannofino (doppiatore italiano).

Voce della Divinatrice: Michelle Yeoh (doppiatrice originale), Roberta Greganti (doppiatrice italiana).

Voce di Mr. Ping: James Hong (doppiatore originale), Francesco Vairano (doppiatore italiano).

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram