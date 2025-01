Questa sera, venerdì 10 gennaio 2025, alle 21:20 in prima serata tv su Canale5, va in onda la prima puntata del talent show Io canto Senior, spin off del celebre brand che segue un po’ le orme di quanto fatto con The Voice, aprendo agli “Over 45”. Vediamo insieme regolamento, concorrenti e casting per partecipare al programma. Quante puntate: lo show prevede quattro puntate in onda ogni venerdì fino alla conclusione a fine mese, il 31 gennaio.

Io canto Senior: ospiti e giudici

“Io Canto Senior” vedrà protagonisti 18 cantanti non professionisti che, nonostante si occupino di altro nella loro vita quotidiana, nutrono una passione intensa per la musica. Questa è un’opportunità unica per esibirsi su un palco prestigioso, mettersi alla prova e trasmettere autentiche emozioni al pubblico.

Io Canto Senior: capitani e giudici

A supportare e guidare i partecipanti nelle loro performance, condividendo la loro esperienza, ci saranno i capitani: Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia, Lola Ponce e Benedetta Caretta. La giuria sarà composta dai confermati Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi.

Al termine di ogni serata, dopo varie sfide, verrà stilata una classifica finale che decreterà il vincitore della puntata, mentre due concorrenti verranno eliminati. Il destino dei partecipanti sarà deciso dalle votazioni della giuria e da quelle del quinto giudice, Chiara Tortorella, speaker di R101, la Radio Ufficiale del programma. Il voto del pubblico in sala, composto da cento persone, potrà, come di consueto, ribaltare l’esito finale.

In finale arriveranno dodici concorrenti, ma solo uno si aggiudicherà il montepremi di 30.000 euro in gettoni d’oro. Il tutto con l’accompagnamento della live band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle.

Io canto Senior: casting

Per il programma si cercano persone di età superiore ai anni. Del casting si occupa SDL e per info si può inviare una email all’indirizzo: iocanto@sdl2005.it