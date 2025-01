Questa sera, venerdì 10 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film The Transporter. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

The Transporter – Trama

Frank Martin, interpretato da Jason Statham, è un ex-operatore delle forze speciali che vive una vita apparentemente tranquilla sulla costa mediterranea francese. Lavora come “transporter”, un autista mercenario che trasporta qualsiasi tipo di merce, umana o meno, senza fare domande. La sua vita prende una svolta quando accetta un incarico che lo porta a scoprire che il “pacco” che deve trasportare è in realtà una persona, una giovane donna di nome Lai, legata e imbavagliata.

Questo lo coinvolge in un complotto di traffico umano, violando le sue rigide regole personali: mai cambiare l’accordo, non chiedere nomi e non aprire mai il pacco. Frank si ritrova a combattere contro i criminali che l’hanno ingaggiato, cercando di salvare Lai e scoprire la verità dietro il suo rapimento.

The Transporter – Cast

Jason Statham nel ruolo di Frank Martin, il protagonista e trasportatore.

Shu Qi come Lai Kwai, la giovane donna che Frank trova nel pacco.

François Berléand interpreta l’ispettore Tarconi, un poliziotto francese che incontra più volte Frank durante la sua indagine.

Matt Schulze nel ruolo di Darren “Wall Street” Bettencourt, il criminale che ingaggia inizialmente Frank.