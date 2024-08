Intrigo a Malta, film su Rai 1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, sabato 10 agosto 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Intrigo a Malta, un film contro la mafia in occasione della Giornata della Legalità. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Intrigo a Malta – Trama

Chloe, una giornalista di viaggi, si reca a Malta con il suo team per documentare la riapertura di un lussuoso hotel. Quello che doveva essere un soggiorno di lavoro si trasforma in un incubo quando Chloe diventa testimone di un omicidio avvenuto proprio all’interno dell’hotel.

Insieme a un agente dell’FBI, Chloe si troverà coinvolta in una pericolosa indagine, cercando di scoprire la verità dietro questo misterioso assassinio. Mentre si addentrano sempre più nel cuore di una rete di intrighi e segreti, i due protagonisti si renderanno conto di essere sempre più vicini al pericolo.

Intrigo a Malta – Cast

Chloe Day: Interpretata da Nathalie Kelley, è la protagonista femminile, una giornalista di viaggi che si trova coinvolta in un’avventura pericolosa.

Colin Donnell interpreta Aaron Maxwell, un agente dell’FBI che aiuta Chloe

Patti Murin è Sara Webb

Davy Eduard King interpreta Tom McBride