Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 2 puntata 23: Emozioni opposte

Sabato 17 agosto 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Emozioni opposte”, ventitreesimo episodio della seconda stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 2/23

Ali è dilaniato tra il dolore per la perdita del suo mentore, Adil Hoca, e la gioia ritrovata nell’amore di Nazlı. Una fragile tregua che rischia di infrangersi sotto il peso dell’invidia e della gelosia. Ezo, incapace di accettare la felicità di Ali, trama nell’ombra per separarli. Allo stesso modo, Ferman cerca di allontanare Beliz dal suo nuovo amore, Tanju. Ma i cuori feriti non si rimarginano facilmente, e le loro azioni potrebbero avere conseguenze inaspettate.

Il dottor Alì: streaming

L’episodio 23 della seconda stagione sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.