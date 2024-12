Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 21 dicembre 2024, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Il Grinch. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il Grinch – Il Film

“Il Grinch” è la versione animata del classico natalizio che racconta la storia di una creatura verde e pelosa che odia il Natale con tutto il cuore. Vive in solitudine su una montagna, lontano dalla vivace città di Chi Sarà, i cui abitanti adorano le festività.

Il Grinch, stanco dei canti e dei festeggiamenti dei Chi Saranno, decide di rubare il Natale. Con l’aiuto del suo fedele cane Max, mette in atto un piano diabolico: ruberà tutti i regali, gli addobbi e la felicità, mettendo così fine alle celebrazioni natalizie.

Tuttavia, le cose non vanno come previsto. L’incontro con una dolce bambina, Cindy Lou Chi, lo farà riflettere sul vero significato del Natale e lo porterà a scoprire un lato di sé che non conosceva.

Cast/Attori Il Grinch

Benedict Cumberbatch: presta la voce al Grinch nella versione originale e italiana.

Cameron Seely: interpreta Cindy Lou Chi.

Rashida Jones: interpreta la madre di Cindy Lou Chi.

Kenan Thompson: interpreta il padre di Cindy Lou Chi.

