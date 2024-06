Il vigneto dell’amore, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 19 giugno 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Il vigneto dell’amore, un film-tv romantico del 2021 diretto da David Weaver. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il vigneto dell’amore – Trama

La pellicola narra la storia di Jenna Savern (Laura Osnes), una donna appassionata di vino che torna nella sua città natale, Carington, in California, per aiutare il padre a gestire l’azienda vinicola di famiglia.

Al suo arrivo, Jenna incontra Marcelo Castillo (Juan Pablo Di Pace), un affascinante enologo argentino assunto dal padre per rivitalizzare l’attività. Tra i due nasce subito una forte intesa, complicata però dal fatto che Marcelo è già impegnato con un’altra donna.

Nonostante gli ostacoli, Jenna e Marcelo si avvicinano sempre di più, uniti dalla loro passione per il vino e dal loro amore per la terra. Nel corso del film, i due dovranno affrontare diverse sfide, tra cui le resistenze della famiglia di Jenna e i dubbi di Marcelo sul suo futuro.

Riusciranno Jenna e Marcelo a coronare il loro sogno d’amore e a dare nuova vita al vigneto della famiglia Savern?

Il vigneto dell’amore – Cast

Laura Osnes nel ruolo di Jenna Savern

Juan Pablo Di Pace nel ruolo di Marcelo Castillo

Matthew James Dowden nel ruolo di Aidan Parker

Eric Keenleyside nel ruolo di Mike Savern

Lini Evans nel ruolo di Lynn Savern

Amanda Wong nel ruolo di Allison

Beverley Elliott nel ruolo di Peggy

Arpad Balogh nel ruolo di Derek