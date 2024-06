Davos 1917, quante puntate sono e ci sarà la stagione 2?

Seguici su Whatsapp - Telegram

Fino alla settimana scorsa l’abbiamo vista nei panni della principessa Sissi: ora, per Dominique Devenport, c’è un nuovo ruolo da proporre, sempre al pubblico di Canale 5. Davos 1917, in onda da mercoledì 19 giugno 2024, è infatti una spy-story, sempre ambientata nel passato, ma dai toni differenti rispetto al costume drama che l’ha resa famosa.

Ma da quante puntate è composto Davos 1917? In tutto, le puntate della prima stagione sono sei, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Canale 5 le manda in onda due per volta, per tre prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va quindi in onda il 3 luglio.

Ci sarà una seconda stagione di Davos 1917? Per ora, dai produttori e dai broadcaster che hanno mandato in onda la serie non è giunto un commento in merito, anche se la storia è stata pensata per essere raccontata su più stagioni. C’è da dire, però, che Davos 1917 è la più grande coproduzione televisiva svizzero-tedesca mai realizzata fino ad oggi, con un budget di 18 milioni di franchi (quasi 19 milioni di euro).

La trama di Davos 1917

Nel 1917, l’anno in cui si consumano i fatti raccontati nella serie, Davos e la Svizzera sono il crocevia dell’intelligence internazionale. La neutralità dello Stato federato (la cui prima dichiarazione ufficiale risale al 1674, poi stabilita dal Trattato di Parigi nel 1815 e, quindi, confermata in via definitiva nel 1920 dalla Società delle Nazioni), ne fa un territorio privilegiato: in mezzo all’Europa, il Paese condivide i confini con le belligeranti Germania e Austria-Ungheria, Francia e Italia.

La storia, dunque, è realmente ispirata alle infermiere che prestarono servizio in Francia durante la Prima guerra mondiale. Così come l’eroina della serie, Johanna (Devenport) che una volta rientrata a casa, in Svizzera, si trova coinvolta suo malgrado in missioni di spionaggio, più per amore, che per scelte ideologiche.

Johanna, tornata da Verdun, è ora a Davos, dove la sua famiglia gestisce, con grandi difficoltà finanziarie, l’hotel Curhaus Cronwald. Promessa sposa al danaroso Gran Consigliere Thanner (Sven Schelker), la ragazza viene costretta dal padre a dare in adozione il suo bambino, nato da un amore sul fronte.

È proprio su questo dramma, che fa leva un’ospite dell’albergo – la contessa e spia tedesca Ilse von Hausner (Jeanette Hain) -, per convincere Johanna a diventare una spia per l’Impero tedesco, promettendo di aiutarla a riavere il piccolo e a favorirne la fuga con una nuova identità.