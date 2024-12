Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 25 dicembre 2024, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Miracolo nella 34a strada. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Miracolo nella 34a strada – Trama

“Miracolo nella 34a strada” è un film che ha incantato generazioni, regalando un tocco di magia al Natale. La sua semplicità e la sua capacità di toccare il cuore lo rendono un appuntamento fisso durante le festività natalizie.

La storia ruota attorno a Kris Kringle, un uomo che viene assunto come Babbo Natale da un grande magazzino. Con la sua genuina convinzione di essere il vero Santa Claus, Kris riesce a infondere lo spirito natalizio in tutti coloro che lo incontrano, soprattutto in una bambina, Susan, che ha perso la fede in Babbo Natale.

Tuttavia, la sua affermazione di essere il vero Santa Claus attira l’attenzione delle autorità e scatena una serie di eventi che culmineranno in un processo in tribunale. Sarà proprio questo processo a determinare se il sogno di una bambina e la magia del Natale possano trionfare sulla realtà.

Miracolo nella 34a strada – Cast

Edmund Gwenn: interpreta Kris Kringle, il Babbo Natale più amato di sempre. La sua interpretazione gli valse l’Oscar come Miglior Attore Non Protagonista.

Natalie Wood: interpreta Susan Walker, la bambina che crede fermamente in Kris Kringle.

Maureen O’Hara: interpreta Dorey Walker, la madre di Susan, inizialmente scettica riguardo alle affermazioni di Kris.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram