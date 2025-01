Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 21 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Safe. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Safe – Trama

Luke Wright (interpretato da Jason Statham) è un ex agente speciale della polizia di New York, ora un combattente di arti marziali miste di seconda categoria. Dopo aver ignorato gli ordini di perdere un combattimento truccato, la mafia russa uccide sua moglie come vendetta, costringendolo a vivere da senzatetto per evitare ulteriori ritorsioni.

La sua vita cambia quando incontra Mei, una dodicenne cinese con straordinarie abilità matematiche, rapita dalla Triade cinese per sfruttare le sue capacità. Luke salva Mei da un tentativo di rapimento da parte della mafia cinese e russa, che entrambi vogliono utilizzare le sue doti per gestire operazioni finanziarie segrete.

Insieme, Luke e Mei si trovano a dover sfuggire non solo alle mafie, ma anche a poliziotti corrotti di New York che sono coinvolti in questo gioco di potere e crimine.

Safe – Cast

Jason Statham come Luke Wright, l’ex agente speciale e combattente di arti marziali.

Catherine Chan interpreta Mei, la giovane genio matematico.

Chris Sarandon nel ruolo del Sindaco Tremello.

Robert John Burke come il Capitano Wolf, un poliziotto corrotto.

James Hong come Han Jiao, un boss della Triade.

Reggie Lee interpreta Quan Chang, un altro membro della Triade.

Anson Mount come Alex Rosen, ex collega di Luke.

