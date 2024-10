Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 2 puntata 30: Dalla mia parte

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 5 ottobre 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Dalla mia parte”, trentesimo episodio della seconda stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 2/30

Conflitto generazionale e rivalità: Ali, un personaggio forte e determinato, si trova a dover affrontare l’arrivo di Muhsin, una nuova figura di autorità che minaccia di stravolgere gli equilibri preesistenti. Il suo rifiuto di sottomettersi a Muhsin lo isola, trovando sostegno solo in Nazlı e Ferman.

Il peso del passato: Doruk, tormentato dai ricordi della sua unità militare, si ritrova a confrontarsi con l’ultimo membro sopravvissuto di quel gruppo. Questo incontro riapre vecchie ferite e lo costringe a fare i conti con un passato che non riesce a dimenticare.

La ricerca della redenzione: Ferman, desideroso di tornare in corsia, elabora un piano audace per riconquistare il suo ruolo di medico. La sua determinazione lo porta a prendere rischi considerevoli.

La battaglia per il potere: Ali e Muhsin si scontrano in una lotta per il potere, ognuno cercando di sopraffare l’altro con le proprie strategie. Muhsin, a sua volta, mette in atto delle contromosse per consolidare la sua posizione.

Il vortice del passato: Doruk, inizialmente estraneo al conflitto tra Ali e Muhsin, viene inevitabilmente coinvolto a causa del suo passato. Le sue azioni avranno un impatto significativo sugli eventi.

Il dottor Alì: streaming

L’episodio 30 della seconda stagione sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.