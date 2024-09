Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 2 puntata 28: La mano

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 21 settembre 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Dove sei?”, ventottesimo episodio della seconda stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 2/28

La sfida di Messi e la determinazione di Ferman: Messi, il medico specialista, comunica a Ferman una notizia sconvolgente: non è più possibile operarlo. Ferman, però, dimostra una straordinaria forza d’animo e si rifiuta di arrendersi.

Ali e la speranza: Nonostante le scarse probabilità di successo, Ali, un altro medico del reparto, decide di impegnarsi al massimo per salvare la mano di Ferman. Metterà in campo tutta la sua abilità e conoscenza per trovare una soluzione.

Un’opportunità inaspettata: Nel frattempo, la scomparsa di Demir e la permanenza di Tanju come unico esperto aprono nuove prospettive per uno degli assistenti. Questa assenza potrebbe rappresentare un’occasione unica per dimostrare le proprie capacità e crescere professionalmente.

L’esito incerto dell’operazione: La domanda cruciale rimane: l’operazione avrà successo? Considerando le difficoltà e le basse probabilità, il risultato è incerto. Tuttavia, la determinazione di Ferman, l’abilità di Ali e la nuova dinamica all’interno del reparto creano un clima di tensione e aspettativa.

Il dottor Alì: streaming

L’episodio 28 della seconda stagione sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.