Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 2 puntata 14: Sfida dopo Sfida

Sabato 15 giugno 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Sfida dopo Sfida”, quattordicesimo episodio della seconda stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 2/14

Tanju continua a spingere per l’approvazione di interventi chirurgici rischiosi nel reparto, cercando di migliorare la reputazione dell’ospedale a scapito della sicurezza dei pazienti. Questo porta a tensioni crescenti tra Ferman e Ali, che si trovano a gestire casi di diagnosi complesse e mai affrontate chirurgicamente prima.

Mentre affrontano queste sfide, Nazlı cerca di ignorare i pettegolezzi secondo cui Ali potrebbe avere un’altra ragazza. In realtà, c’è solo una parte di verità in questi rumors: Ali ha visitato la casa di Ezo, ma non per motivi romantici.

Il dottor Alì: streaming

L’episodio 14 della seconda stagione sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.