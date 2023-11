Terra Amara, soap opera su Canale5: trama, attori e cast

Questa sera, domenica 12 novembre 2023, alle 21:20 in prima serata tv su Canale5, va in onda in prima tv la soap opera turca Terra Amara. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Trama Terra Amara

“Bir Zamanlar Çukurova” è una serie televisiva turca che racconta una storia avvincente ambientata nella regione di Çukurova, in Turchia. Di seguito, una breve descrizione della trama:

La storia ruota attorno a Yılmaz e Züleyha, i due protagonisti principali della serie. Yılmaz è un giovane che vive in condizioni difficili nella regione di Çukurova, mentre Züleyha appartiene a una famiglia più ricca. I due si innamorano, ma a causa delle disparità sociali e degli ostacoli posti dalle loro famiglie, devono affrontare numerosi problemi per mantenere viva la loro relazione.

La trama include elementi di amore, dramma familiare, intrighi e lotta sociale. Nel corso della serie, i personaggi devono affrontare sfide complesse mentre cercano di superare le differenze di classe e costruire una vita insieme.

Cast e attori Terra Amara

Uğur Güneş come Yılmaz Akkaya: Protagonista maschile, proveniente da una famiglia meno abbiente.

Hilal Altınbilek come Züleyha: Protagonista femminile, appartenente a una famiglia ricca.

Vahide Perçin come Hünkar Yaman: Un personaggio chiave legato alla trama.