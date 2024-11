La dodicesima puntata dell’ottava stagione de Il castello delle cerimonie è andata in onda venerdì 22 novembre 2024 in seconda serata su Real Time (canale 31 DTT). La puntata è stata dedicata al diciottesimo di Paola.

Paola è una ragazza molto decisa, che non ama essere contraddetta. Sogna questo compleanno da tanto tempo e i preparativi sono in corso da ben tre anni, al punto che nessuno la sopporta più perché lei non parla d’altro. Desidera una festa indimenticabile che naturalmente La Sonrisa è pronta ad offrire. Il tema è Cenerentola.

Il castello delle cerimonie – Dove vederlo

Qui trovate l’indice delle puntate e dove rivedere tutti gli episodi de Il castello delle cerimonie di questa stagione e delle precedenti. A questo link su Discoveryplus la puntata integrale.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram