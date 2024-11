La puntata di Bake Off Italia 2024 di stasera, 22 novembre, ha visto l’eliminazione di Helen. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, con il più recente acquisto Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, con la presenza fissa, da questa edizione, di Iginio Massari.

I 6 aspiranti pasticceri di questa 12esima edizione si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti.

Nella prova creativa, ai concorrenti è stato chiesto di preparare una Torta uncinetto, ossia una torta con una decorazione esterna che ricordi proprio i lavori ad uncinetto. Per la prova tecnica, alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti si sono cimentati con la preparazione del Torta maiolica, ossia una “mattonella” ricoperta di pasta di zucchero e dipinta a mano. Migliore della prova è stata Liza. Per la prova sorpresa, infine, è stato chiesto di preparare una Scultura di cioccolato, divisi questa volta in due squadre.

Grembiule blu a Giulia, brava in tutte le sfide. La puntata ha visto invece l’eliminazione di Alfonso, 32 anni, di Acerra (NA).

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 22 novembre 2024, con l’eliminazione di Alfonso. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+ dedicata al talent culinario.

