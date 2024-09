I fratelli Corsaro su Canale 5: quante puntate sono, cast e trama

Seguici su Whatsapp - Telegram

Da mercoledì 11 settembre 2024, andrà in onda in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21.30, la miniserie I fratelli Corsaro. Con la regia di Francesco Miccichè, i protagonisti sono Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia che vestono i panni di un giornalista e un avvocato di Palermo.

Di puntata in puntata i due fratelli saranno chiamati a risolvere complessi casi criminali, proprio come accade nei romanzi dello scrittore e giornalista siciliano Salvo Toscano ai quali la miniserie è ispirata. Qui di seguito tutto quello che c’è da sapere sulla serie I fratelli Corsaro.

Trama I fratelli Corsaro

I fratelli Corsaro è una miniserie ispirata ai romanzi di Salvo Toscano. La storia ruota attorno ai fratelli Fabrizio e Roberto Corsaro: il primo è un giornalista di cronaca nera dal carattere impulsivo e libertino, mentre Roberto è un avvocato penalista più posato e serio.

Nonostante le loro differenze caratteriali, i due si ritrovano spesso a collaborare per risolvere complessi casi criminali, sfruttando le loro diverse prospettive. La serie esplora anche le loro relazioni personali e famigliari, con Fabrizio impegnato in diverse relazioni amorose, mentre Roberto cerca di costruire una famiglia con la moglie.

I fratelli Corsaro: quante puntate sono

I fratelli Corsaro è una miniserie di quattro puntate, ciascuna della quale ha una durata di circa 110 minuti. Le singole puntate saranno trasmesse in quattro serate diversa: dopo la messa in onda del primo episodio nella serata dell’11 settembre, i restanti tre saranno mandati in onda nei tre successivi mercoledì, ovvero il 18 e il 25 settembre e il 2 ottobre.

Cast I fratelli Corsaro

Beppe Fiorello è Fabrizio Corsaro: è un giornalista di cronaca nera.

è Fabrizio Corsaro: è un giornalista di cronaca nera. Paolo Briguglia è Roberto Corsaro: avvocato penalista e fratello di Fabrizio.

è Roberto Corsaro: avvocato penalista e fratello di Fabrizio. Roberta Rigano è Giulia Orlano: è una giornalista, collega e amica di Fabrizio.

è Giulia Orlano: è una giornalista, collega e amica di Fabrizio. Lorena Cacciatore è Valeria: è la socia di Roberto.

è Valeria: è la socia di Roberto. Enrica Pintore è Monica Corsaro: è la moglie di Roberto.

è Monica Corsaro: è la moglie di Roberto. Katie Greco è Maria Librizzi: è un’attivista impegnata nella lotta contro la mafia.

è Maria Librizzi: è un’attivista impegnata nella lotta contro la mafia. Vittorio Magazzù è Pippo Nocera: è un fotografo che lavora con Fabrizio.

è Pippo Nocera: è un fotografo che lavora con Fabrizio. Anita Zagaria è Antonio Corsaro: è la mamma di Fabrizio e Roberto.

è Antonio Corsaro: è la mamma di Fabrizio e Roberto. Maurizio Marchetti è Don Luigi Trovato: è un amico della famiglia Corsaro.

è Don Luigi Trovato: è un amico della famiglia Corsaro. Massimo De Lorenzo è Gaetano: è un ex poliziotto che collabora con Roberto.

è Gaetano: è un ex poliziotto che collabora con Roberto. Francesco Foti è Fisichella: è il vicequestore.

I fratelli Corsaro: dove è stato girato

La miniserie I fratelli Corsaro è ambientata a Palermo ed è proprio nel capoluogo siciliano che sono stati girati tutti gli episodi, esattamente tra la fine di agosto e dicembre del 2023. Nei vari episodi sono ben riconoscibili piazza Marina, piazza Pretoria, i Quattro Canti, la vucciria, la Khalsa, piazza della Cattedrale, il mercato del Capo l’Orto Botanico.

