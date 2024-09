Il Colibrì, film su Rai1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 11 settembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Il Colibrì, tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi vincitore del Premio Strega. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il Colibrì – Trama

Il Colibrì è un film che ha catturato l’attenzione del pubblico italiano. Diretto da Francesca Archibugi, il film è stato trasmesso su Rai 1 e ha riscosso un grande successo.

La pellicola racconta la vita di Marco Carrera, un uomo definito “il colibrì” per la sua fragilità e la sua capacità di librarsi tra i ricordi. La storia si sviluppa attraverso una serie di flashback, che ci portano a conoscere le tappe fondamentali della sua esistenza: l’incontro con Luisa, il primo grande amore, la vita familiare con Marina e la figlia Adele, le perdite, le gioie e le disillusioni.

Il film esplora temi universali come l’amore, la morte, il senso della vita e la fragilità dell’esistenza. Attraverso gli occhi di Marco, il pubblico è invitato a riflettere sulla complessità dell’animo umano e sul valore dei legami affettivi.

Il Colibrì – Cast

Pierfrancesco Favino nei panni di Marco Carrera: l’attore italiano interpreta con maestria il protagonista, un uomo tormentato ma profondamente umano.

Kasia Smutniak nel ruolo di Marina: l’attrice italo-polacca interpreta la moglie di Marco, una donna forte e determinata.

Bérénice Bejo nei panni di Luisa: l’attrice francese interpreta il primo grande amore di Marco, una figura che lo accompagnerà per tutta la vita.

Benedetta Porcaroli nel ruolo di Adele: la giovane attrice interpreta la figlia di Marco e Marina, una ragazza in cerca della sua identità.

Parte secondaria per Nanni Moretti (Daniele Carradori)